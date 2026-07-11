Da tre anni, un residente di Pozzuoli vive sul divano a causa dei terremoti frequenti nella zona dei Campi Flegrei. La sua abitazione si trova nel cuore della caldera, dove le scosse sismiche sono costanti. Un muro con crepe evidenti testimonia la fragilità dell’edificio e il disagio quotidiano di chi vive in questa area soggetta a continui tremori. La situazione resta invariata, senza interventi di riparazione o supporto.

Pozzuoli (Napoli), 11 luglio 2026 – Tragedia infinita, vite sospese. Ci ha pensato un anonimo a tracciare su un muro dalle crepe vistose la sintesi di come si vive ai Campi Flegrei, 377 terremoti solo a giugno, i numeri sono dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), che con l’Osservatorio vesuviano monitora senza sosta il respiro di “un campo vulcanico attivo da più di 110mila anni”. Sì, ma le persone come fanno a convivere con un ospite che entra in casa senza farsi annunciare, che può arrivare da un momento all’altro ma non sai mai quando? Qual è il sentimento dei puteolani, così si chiamano gli abitanti di quella che fu... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Viaggio a Pozzuoli, al centro della caldera nei Campi Flegrei. “Terremoti continui, da 3 anni dormo sul divano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campi Flegrei, 10 cose da sapere: dalla caldera al bradisismo alla metropolitana chiusa (no, non c’entra l’America’s Cup)Il tratto della metropolitana tra Campi Flegrei e Pozzuoli è stato chiuso da settimane a causa di elevate concentrazioni di anidride carbonica nella...

Campi Flegrei, ricostruita la struttura profonda della caldera: “Fino al 30% delle rocce potrebbe essere fuso”Uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports ha analizzato oltre 5.

Temi più discussi: Linea 2, nuovo vertice: Turbine per aspirare la Co2 e consentire i lavori; Campi Flegrei, avanza il piano per riaprire la la galleria della metro: la CO2 sarà aspirata; Bradisismo ai Campi Flegrei, il suolo rallenta la sua corsa: sollevamento a 10 mm al mese; Il Coca-Cola Pizza Village è a Pozzuoli (NA) fino al 12 luglio.

Notte di paura ai Campi Flegrei. Alle 4:17 una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha svegliato migliaia di cittadini tra #Pozzuoli, #Napoli e comuni dell'area flegrea. Il sisma, con epicentro ad Arco Felice, è stato avvertito distintamente in numerose zone. x.com

Stop ai treni della Linea 2 tra Pozzuoli e Campi Flegrei: allarme gas in galleria reddit

Viaggio a Pozzuoli, al centro della caldera nei Campi Flegrei. Terremoti continui, da 3 anni dormo sul divanoVoce a chi vive nella zona rossa del campo vulcanico e deve inventarsi un modo per convivere con le scosse. Le sensibilità sono diverse. Mia sorella ha perso i capelli e non riesce più a stare in cas ... quotidiano.net

Campi Flegrei, 10 cose da sapere: dalla caldera al bradisismo alla metropolitana chiusa (no, non c’entra l’America’s Cup)Dieci domande a Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). A giugno abbiamo registrato 377 terremoti, un numero importante. E ... quotidiano.net