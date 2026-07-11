Il tratto della metropolitana tra Campi Flegrei e Pozzuoli è stato chiuso da settimane a causa di elevate concentrazioni di anidride carbonica nella galleria della Solfatara. Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dal 2025, ha parlato al telefono dal sito. La chiusura non riguarda l’America’s Cup, ma la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini è stata la priorità. La zona rimane sotto osservazione per monitorare eventuali variazioni nei livelli di gas.

Pozzuoli (Napoli), 11 luglio 2026 - Lucia Pappalardo, direttrice dell’ Osservatorio Vesuviano dal 2025, risponde al telefono dal ‘cantiere’ della metropolitana chiusa da settimane, il tratto Campi Flegrei-Pozzuoli non è considerato sicuro per la concentrazione di anidride carbonica trovata nella galleria della Solfatara. Napoletana, laurea in Scienze geologiche e dottorato in geofisica e vulcanologia, Pappalardo è specializzata in petrologia ed evoluzione dei sistemi magmatici. Le abbiamo rivolto 10 domande sulla caldera campana. 1. Direttrice: che cosa sono i Campi Flegrei?. “Sono un’area vulcanica attiva da almeno 110mila anni. Il nome deriva dal greco e vuol dire, Campi ardenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Campi Flegrei, 10 cose da sapere: dalla caldera al bradisismo alla metropolitana chiusa (no, non c’entra l’America’s Cup)

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