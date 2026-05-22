Campi Flegrei ricostruita la struttura profonda della caldera | Fino al 30% delle rocce potrebbe essere fuso
Uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports ha analizzato oltre 5.000 onde sismiche registrate tra il 2016 e il 2022 nell’area dei Campi Flegrei. La ricerca ha ricostruito la struttura profonda della caldera, rivelando che fino al 30% delle rocce presenti potrebbe essere fuso. Questi dati forniscono informazioni sulla composizione interna e sull’attività geologica del sito, contribuendo a una comprensione più dettagliata dell’area vulcanica.
Lo studio internazionale pubblicato su Scientific Reports ha analizzato oltre 5mila onde sismiche registrate tra il 2016 e il 2022 nell’area dei Campi Flegrei. Nuovi importanti elementi arrivano dalla ricerca scientifica sui Campi Flegrei. Un team internazionale di studiosi è riuscito a ricostruire la struttura profonda della caldera vulcanica situata a ovest di Napoli, utilizzando le onde sismiche generate da terremoti avvenuti a grande distanza. I ricercatori hanno utilizzato oltre 5mila onde sismiche generate da terremoti registrati tra il 2016 e il 2022 e rilevati dalla rete di sensori installata dall’Ingv nell’area flegrea. “Quando un terremoto avviene a grande distanza, le onde attraversano l’interno del pianeta e, incontrando variazioni nelle proprietà delle rocce, vengono riflesse e convertite”, ha spiegato Ortega-Ramos. 🔗 Leggi su 2anews.it
CAMPI FLEGREI: Sciame, Boati e Temperature RECORD – La Caldera Sotto Pressione | 28/02/2026
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