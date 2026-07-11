Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 09 | 40

Il servizio Astral infomobilità della Regione Lazio segnala che alle 09:40 del 11 luglio 2026, ci sono aggiornamenti sulla viabilità a Roma. La comunicazione riguarda il raccordo anulare e altre strade della zona, senza specificare dettagli sui disagi o interventi in corso. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita su eventuali deviazioni o restrizioni temporanee. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente per informare gli automobilisti sulla rete stradale della capitale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare disagi in carreggiata esterna Dov'è un incidente a causa delle code tra le uscite Colombo e Laurentina si transita su una sola corsia in interna invece rallentamenti per traffico Ardeatina ci spostiamo sulla Pontina traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto e più avanti all'altezza di via di Pratica in entrambi i casi in direzione Latina Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa per la giornata odierna cantieri attivi per interventi di manutenzione programmata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si ... romadailynews.it

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