Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 11 luglio 2026, la circolazione sulla rete stradale della Regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, e il traffico risulta regolare.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole sulle principali arterie stradali e autostradali della Regione ad eccezione dei rallentamenti in carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente avvenuto tra le uscite Pontine Laurentina Inoltre segnaliamo un altro incidente avvenuto sulla A1 Firenze Roma Al km 556 prestare attenzione alle possibili code tra Guidonia Montecelio il nodo A1 A24 Roma Teramo in direzione di quest'ultimo per i cantieri fino al 18 luglio sulla via Salaria chiusura al transito veicolare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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