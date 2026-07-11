Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 08 | 40

Notizia in breve

Il servizio di Astral infomobilità segnala che alle 8:40 del 11 luglio 2026 la circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio presenta alcune criticità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle aree interessate o sulle cause dei disagi. La situazione viene aggiornata regolarmente attraverso il portale e i canali ufficiali dell’Astral per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti.