via arte della paglia verso la fine la regione stanzia mezzo milione

Notizia in breve

La Regione ha approvato un contributo di 500.000 euro destinato al Comune di Signa per completare via Arte della Paglia. La somma è stata inserita nella proposta di legge collegata alla manovra regionale e sarà utilizzata per finanziare i lavori di completamento della strada. La decisione è stata presa dalla giunta regionale e ora passa all'esame del consiglio regionale.