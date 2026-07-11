Via Arte della Paglia verso la fine La Regione stanzia mezzo milione
La Regione ha approvato un contributo di 500.000 euro destinato al Comune di Signa per completare via Arte della Paglia. La somma è stata inserita nella proposta di legge collegata alla manovra regionale e sarà utilizzata per finanziare i lavori di completamento della strada. La decisione è stata presa dalla giunta regionale e ora passa all'esame del consiglio regionale.
Un contributo straordinario della Regione al Comune di Signa per il completamento di via Arte della Paglia. È stato disposto dalla giunta regionale e inserito nella proposta di legge collegata alla manovra. "Si tratta di un intervento decisivo per la realizzazione dell’opera – ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Quanto già previsto e finanziato dalla Regione attraverso il fondo di Sviluppo e coesione viene integrato con ulteriori 500mila euro. Questo finanziamento aggiuntivo ci permette di completare il quadro economico dell’intervento, adeguandolo alla nuova fattibilità dei lavori stradali previsti nel tratto di avvicinamento alla rotatoria dell’Indicatore". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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