Salvato il balletto di Nervi | la Regione stanzia 1 milione al Carlo Felice

La Regione Liguria ha deciso di destinare un milione di euro alla Fondazione Carlo Felice per l’anno 2025. La somma è stata approvata con una delibera e verrà utilizzata per sostenere le attività della fondazione, che si occupa di produzione e spettacoli di balletto. La decisione si inserisce nelle misure di supporto alle istituzioni culturali locali.

? Cosa sapere La Regione Liguria stanzia un milione di euro alla Fondazione Carlo Felice per il 2025.. I fondi coprono il disavanzo di 2,4 milioni e garantiscono il balletto di Nervi.. Il Consiglio regionale ha dato il via libera stamattina al sostegno economico per la Fondazione Carlo Felice, stanziando un milione di euro per coprire le attività del 2025 e garantire la continuità del Festival internazionale del balletto di Nervi. La decisione è arrivata dopo una seduta parlamentare impegnativa, segnata dalle lunghe discussioni nate dall’ostruzionismo delle opposizioni che avevano impedito la conclusione del dibattito nella sessione precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvato il balletto di Nervi: la Regione stanzia 1 milione al Carlo Felice Notizie correlate Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Liguria: un milione al Carlo Felice per salvare il teatro e il FestivalLa Giunta della Regione Liguria ha approvato un disegno di legge che prevede l’erogazione di un milione di euro in via straordinaria a favore della... Una raccolta di contenuti Si parla di: Teatro Carlo Felice | stop ai fondi Bucci attacca il blocco politico. Teatro Carlo Felice e Balletti di Nervi, il Consiglio Regionale approva il contributo di 1 milione di euroIl Pd chiede di stralciare la parte che assegna 500 mila euro ai Balletti. Bucci: Ce lo ha chiesto il Comune di Genova ... lavocedigenova.it Sostegno al Carlo Felice, l'ok dal consiglio regionale: in arrivo un milione di euroIl ddl è passato con 17 voti favorevoli e 11 astenuti, non passa invece l’emendamento delle opposizioni sulla richiesta di estromettere la dicitura legata ai Balletti di Nervi ... primocanale.it