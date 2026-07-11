Da oggi è attivo a Lerici il servizio di guardia medica estiva. Il servizio è stato istituito per fornire un presidio sanitario supplementare durante il periodo di maggiore afflusso dei turisti. La guardia medica sarà operativa per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di assicurare assistenza sanitaria ai residenti e ai visitatori. La struttura sarà aperta in orari stabiliti e funzionerà come punto di riferimento per eventuali emergenze sanitarie.

Da oggi sarà attivo a Lerici il servizio di guardia medica estiva, pensato per garantire un presidio sanitario aggiuntivo durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Il servizio sarà operativo fino al 30 agosto, in tutti i fine settimana nella fascia oraria 16-20, nella sede della Pubblica assistenza. L’iniziativa nasce infatti dalla collaborazione tra Comune, Asl 5 e Pa e ha l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sanitario sia ai residenti sia ai numerosi visitatori che durante l’estate soggiornano sul territorio, contribuendo a rispondere alle esigenze sanitarie non urgenti e ad alleggerire il ricorso ai pronto soccorso.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via alla guardia medica estiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Santa Teresa Gallura. Giunta di Nadia Matta al via.

Notizie e thread social correlati

A Viserba la sede estiva della Guardia Medica e del 118 nei locali del ComuneIl Comune di Rimini ha approvato la concessione gratuita di alcuni locali a Viserba all'AUSL Romagna.

Guardia medica turistica: trovato un accordo per il presidio alla PartacciaÈ stato raggiunto un accordo per garantire il presidio della guardia medica turistica alla Partaccia.

Temi più discussi: San Sperate: dal 14 luglio la Guardia Medica si trasferisce nella nuova sede di via Sicilia; Via alla guardia medica estiva; San Bonifacio, l’ex Guardia Medica si sposta alla Casa della Comunità di via Fontanelle; Lerici, al via questo fine settimana il servizio di guardia medica estiva.

Via alla guardia medica estivaDa oggi sarà attivo a Lerici il servizio di guardia medica estiva, pensato per garantire un presidio sanitario aggiuntivo durante ... lanazione.it

Acquapendente senza guardia medica: Accesso agli atti alla Asl ift.tt/GXARFDK ift.tt/vhycVZj x.com

Aggredite due dottoresse al presidio sanitario di via D'AnnunzioDue dottoresse della Guardia Medica sono state aggredite al presidio sanitario di via D'Annunzio. Questo episodio rappresenta un grave episodio di inciviltà: le persone sono trattate come applicazion ... nove.firenze.it