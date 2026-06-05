A Viserba la sede estiva della Guardia Medica e del 118 nei locali del Comune

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Rimini ha approvato la concessione gratuita di alcuni locali a Viserba all'AUSL Romagna. I locali, situati in via Mazzini 22, ospiteranno dal prossimo giugno fino a settembre 2026 la sede estiva della Guardia Medica e del 118. La decisione riguarda l’utilizzo temporaneo degli spazi comunali per garantire i servizi sanitari durante i mesi estivi. La concessione è stata ufficializzata con l’approvazione degli atti amministrativi.

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In questi giorni sono stati approvati gli atti con cui il Comune di Rimini autorizza la concessione gratuita all'AUSL Romagna di alcuni locali comunali nell'immobile di via Mazzini 22 a Viserba, per ospitare dal prossimo giugno e fino a settembre 2026 il Presidio 118 e la Guardia Medica Turistica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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