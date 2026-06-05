A Viserba la sede estiva della Guardia Medica e del 118 nei locali del Comune
Il Comune di Rimini ha approvato la concessione gratuita di alcuni locali a Viserba all'AUSL Romagna. I locali, situati in via Mazzini 22, ospiteranno dal prossimo giugno fino a settembre 2026 la sede estiva della Guardia Medica e del 118. La decisione riguarda l’utilizzo temporaneo degli spazi comunali per garantire i servizi sanitari durante i mesi estivi. La concessione è stata ufficializzata con l’approvazione degli atti amministrativi.
In questi giorni sono stati approvati gli atti con cui il Comune di Rimini autorizza la concessione gratuita all'AUSL Romagna di alcuni locali comunali nell'immobile di via Mazzini 22 a Viserba, per ospitare dal prossimo giugno e fino a settembre 2026 il Presidio 118 e la Guardia Medica Turistica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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