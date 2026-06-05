A Viserba la sede estiva della Guardia Medica e del 118 nei locali del Comune

Notizia in breve

Il Comune di Rimini ha approvato la concessione gratuita di alcuni locali a Viserba all'AUSL Romagna. I locali, situati in via Mazzini 22, ospiteranno dal prossimo giugno fino a settembre 2026 la sede estiva della Guardia Medica e del 118. La decisione riguarda l’utilizzo temporaneo degli spazi comunali per garantire i servizi sanitari durante i mesi estivi. La concessione è stata ufficializzata con l’approvazione degli atti amministrativi.