Bologna ha celebrato la terza edizione di Vetrine Rossoblù, un evento organizzato da Confcommercio Ascom Bologna, Bologna FC, EmilBanca e il Resto del Carlino. L’iniziativa ha coinvolto negozi e attività commerciali della città, che si sono colorati di rosso e blu, creando un’atmosfera di grande entusiasmo tra i cittadini. L’evento ha registrato un record di partecipazione e affluenza, con molte vetrine decorate e clienti attratti dall’atmosfera vivace.

Vetrine Rossoblù: un’altra edizione da record!?? Un’ondata di colore e passione ha travolto Bologna grazie alla terza edizione dell’iniziativa promossa da Confcommercio Ascom Bologna, Bologna FC, EmilBanca e il Resto del Carlino. Commercianti e tifosi uniti per celebrare l’amore per la squadra e la città:??? “Un’iniziativa che unisce la città e mostra a tutti quanto sia forte il nostro legame con la squadra.” – Marco Di Vaio??? “Una gara che dimostra un amore infinito per Bologna.” – Enrico Postacchini??? “Dimostra la grande capacità di Bologna di fare squadra.” – Gian Luca Galletti??? “Una comunità che si ritrova nei suoi valori e unisce più generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Vetrine Rossoblù: Bologna si tinge di passione e record!

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