Creatività e Passione Rossoblù | Le Vetrine Più Belle di Bologna Premiate da Confcommercio Ascom e EmilBanca

Le vetrine più belle dedicate al Bologna FC sono state premiate in una cerimonia organizzata da Confcommercio Ascom Bologna, EmilBanca e il quotidiano locale. Sono stati riconosciuti negozi e attività commerciali che hanno decorato le proprie vetrine con immagini, colori e simboli rossoblù, creando un’esposizione visiva di grande impatto. La premiazione si è svolta in una location cittadina, con la consegna di riconoscimenti ufficiali ai titolari delle vetrine selezionate.

Passione, creatività e tifo sfrenato per il Bologna FC: l’iniziativa promossa da Confcommercio Ascom Bologna, EmilBanca e il Resto del Carlino ha premiato le vetrine più belle ed originali realizzate dai commercianti della città e della provincia! Ecco la classifica dei 5 vincitori di quest’anno:?? 1° Classificato: Pizzeria Il Delfino (Marco Fabbri) – un successo record con ben 18.162 tagliandini!?? 2° Classificato: Macelleria Risi Nerio (Nerio Risi)?? 3° Classificato: Bar Colonna (Mirko Stefanelli)?? 4° Classificato: Fabbri 1905 (Carlotta Fabbri)?? 5° Classificato: Style Touch Parrucchieri (Claudio Castaldini) Un grazie speciale a tutti gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Creatività e Passione Rossoblù: Le Vetrine Più Belle di Bologna Premiate da Confcommercio Ascom e

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