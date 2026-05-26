Il campionato si è concluso, ma le votazioni per le Vetrine Rossoblù continuano. I tifosi possono ancora esprimere la loro preferenza per i giocatori e le squadre del Bologna. Le votazioni sono aperte online e resteranno attive fino alla fine della settimana. La partecipazione avviene attraverso una piattaforma dedicata, con possibilità di scegliere tra diverse categorie. La decisione finale sarà comunicata alla chiusura del periodo di votazione.

Si è concluso il campionato, ma c’è ancora tempo per votare le Vetrine Rossoblù. L’iniziativa promossa da Confcommercio Ascom, assieme ad Emil Banca e ad altre realtà imprenditoriali cittadine, con la partnership del Carlino, è giunta quasi al termine: i coupon saranno pubblicati sul giornale fino al 31 maggio, ma saranno validi tutti i tagliandi spediti o consegnati in redazione entro il 6 giugno. Un ottavo posto in campionato, la finale di Supercoppa persa contro il Napoli, i quarti di Coppa italia e le notti magiche di Europa League, un viaggio fino ai quarti di finale, persi contro l’Aston Villa, che poi ha vinto la competizione. Tutta la città ha sostenuto con grande entusiasmo i ragazzi del mister Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrine Rossoblù. La stagione è finita, ma le votazioni no. Si tifa sempre Bologna

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