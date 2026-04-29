Un pullman di una scuola in gita si è ribaltato in una zona collinare vicino a Sesto Fiorentino, causando feriti tra gli studenti a bordo. Il veicolo, che stava percorrendo una strada provinciale, si è scontrato con rami che hanno rotto i vetri, provocando alcune ferite tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti e avviato le operazioni di soccorso.

Sesto Fiorentino (Firenze), 29 aprile 2026 – Paura a Monte Morello, in collina, nel comune di Sesto Fiorentino: alcuni studenti di una scolaresca in gita sono rimasti feriti dopo che il pullman su cui erano a bordo, e che stava percorrendo la provinciale 130, ha avuto un incidente. Il bus, rompendo un tombino, è finito a lato della strada: i rami degli alberi hanno rotto i vetri del lato destro del pullman. E i frammenti dei cristalli sono finiti addosso ai passeggeri. Alcuni di loro sono rimasti feriti leggermente. Accade nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile. GERMOGLI PH: 29 APRILE 2026 SESTO FIORENTINO MONTE MORELLO STRADA PROVINCIALE 130 UN PULMAN TURISTICO DI STUDENTI RIMANE BLOCCATO A CAUSA DEI TORNANTI STRETTI E DEI RAMI DEGLI ALBERI I soccorsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pullman di una scuola in gita ha un incidente in collina: studenti feriti per i vetri rotti dai rami

Notizie correlate

Leggi anche: Ex scuola assaltata dai vandali. Vetri rotti e mobili devastati

Leggi anche: Incidente a Viterbo, si scontrano treno e pullman al passaggio a livello: studenti feriti

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La maestra, lo sguardo sul cellulare e l’impatto fatale: chiesto il processo per autista del bus; Gomme usurate e niente cassetta di soccorso, pullman con due scolaresche bloccati prima della partenza; Maestra morta in gita, l'autista del pullman andrà a processo: si è distratto usando entrambe le mani per fare uno screenshot; Processate l’autista del bus dei bambini.

Pullman di una scuola in gita ha un incidente in collina: studenti feriti per i vetri rotti dai ramiSesto Fiorentino, accade nella zona di Monte Morello. Il mezzo pesante ha rotto un tombino, finendo a lato della strada. Paura fra i ragazzi e gli insegnanti, arrivati in Toscana dalla Campania per un ... lanazione.it

Gita scolastica, irregolarità nei pullman, multe della polizia municipaleQuesta mattina due scolaresche dell’Istituto Luigi Capuana hanno subito un ritardo nella partenza per una gita a causa di controlli della polizia municipale sui pullman prenotati. Durante le verifiche ... blogsicilia.it

L'intervento di Gtt. Dopo il raid sui pullman a Chivasso, le corse tornano regolari. Sette mezzi inutilizzabili per furti saranno temporaneamente sostituiti Vai al link https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/04/raid-su-pullman-a-chivasso-le-corse-torn - facebook.com facebook