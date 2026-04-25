Ancora auto vandalizzate | vetri e specchietti rotti in San Vitale | VIDEO
Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, sono state segnalate nuove auto vandalizzate nella zona di San Vitale a Bologna. Diverse vetture presentavano vetri e specchietti rotti, con danni evidenti. Si tratta dell’ennesimo episodio di danneggiamenti ripetuti nella stessa area durante le ultime settimane. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili e accertare eventuali motivazioni dietro gli atti vandalici.
Ancora auto danneggiate nella notte bolognese. L’ultimo episodio è stato segnalato nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, in zona San Vitale. A denunciare quanto accaduto è la pagina Instagram Welcome to Bologna, che ha pubblicato due differenti video a riguardo.Registrati alla sezione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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