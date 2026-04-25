Ancora auto vandalizzate | vetri e specchietti rotti in San Vitale | VIDEO

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, sono state segnalate nuove auto vandalizzate nella zona di San Vitale a Bologna. Diverse vetture presentavano vetri e specchietti rotti, con danni evidenti. Si tratta dell’ennesimo episodio di danneggiamenti ripetuti nella stessa area durante le ultime settimane. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili e accertare eventuali motivazioni dietro gli atti vandalici.