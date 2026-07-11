vespe api ragni e rischi per la salute la guida del tossicologo

Api, ragni, calabroni, vedove nere o le vespe germaniche che hanno fatto il nido a casa di Francesco Totti: in estate, con il caldo, si moltiplica il rischio di incontrare insetti e altri piccoli artropodi in grado di inoculare veleni o sostanze tossiche. “Nella maggior parte dei casi le punture guariscono con un po’ di fastidio locale, ma in soggetti predisposti o nel caso di specie particolari, questi incontri possono trasformarsi in vere emergenze mediche”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Davide Lonati, medico tossicologo del Centro Antiveleni Ics Maugeri e socio della Società italiana di tossicologia (Sitox), che regala una mini-guida alle insidie per la salute legate al veleno degli insetti, con qualche sorpresa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Bites & Stings in the Garden: What Gardeners Need to Know

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