Recentemente, si sono verificati cinque decessi tra subacquei esperti durante un’esplorazione di grotte a circa 50 metri di profondità. Questi incidenti sono avvenuti nelle Maldive e hanno attirato l’attenzione sui rischi legati alla subacquea. Tra i pericoli principali, l’embolia rappresenta la minaccia più grave. La notizia ha portato alla luce la necessità di conoscere i sintomi da non sottovalutare e di rispettare le misure di sicurezza durante le immersioni.

La tragedia delle Maldive, dove 5 sub esperti hanno perso la vita durante l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità, ha portato alla ribalta uno sport affascinante, in cui sono possibili incidenti, ma il pericolo numero uno si chiama embolia. “Parliamo di embolia gassosa, il rischio più comune per i sub: è la conseguenza di una risalita troppo rapida dalla profondità, che non permette ai gas di sciogliersi in maniera normale nel nostro torrente ematico”, spiega a LaSalute di LaPresse Francesco Pugliese, responsabile della Camera iperbarica e direttore del Dipartimento di emergenza del Policlinico Umberto I di Roma e direttore del Dipartimento di emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub e sicurezza, i rischi per la salute e i sintomi da non sottovalutare

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