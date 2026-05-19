Una nuova iniziativa propone di trasformare i balconi cittadini in rifugi per le api, aiutando a proteggere queste specie dai pesticidi. La guida fornisce indicazioni pratiche su come allestire spazi sicuri e adatti all’impollinazione, favorendo la biodiversità urbana. La questione riguarda anche il rischio di perdita di alcuni alimenti mediterranei tradizionali, legati proprio alla presenza di impollinatori naturali. L’obiettivo è sensibilizzare sulla tutela delle api attraverso interventi semplici e accessibili in ambito domestico.

? Domande chiave Quali alimenti mediterranei rischiano di sparire dalle nostre tavole?. Come possono i balconi urbani diventare rifugi per gli impollinatori?. Perché i pesticidi presenti nei prodotti alimentari minacciano la biodiversità?. Quali piante aromatiche scegliere per attirare le api in casa?.? In Breve Impollinatori garantiscono il 75% delle colture mondiali e l'80% in Europa.. Pesticidi contaminano circa un alimento su due secondo i dati ISPRA.. Piante come lavanda, rosmarino e calendula creano micro-habitat per gli insetti.. Consumo di prodotti biologici riduce l'esposizione ai residui chimici agricoli.. In occasione della Giornata Mondiale delle Api e della Giornata Internazionale della Biodiversità, Greenpeace Italia ha presentato la guida Fiori amici delle api per contrastare il declino degli impollinatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvare le api dai pesticidi: la guida per creare rifugi sui balconi

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