A New York vengono esposti per alcuni giorni due simboli italiani: la nave scuola Amerigo Vespucci, considerata da molti il veliero più bello del mondo, e una Vespa, iconica motocicletta del made in Italy. La nave è ormeggiata nel porto, mentre la Vespa è esposta in una location pubblica. Entrambi rappresentano rispettivamente il settore marittimo e quello dei veicoli motorizzati italiani. La presenza si inserisce in un evento dedicato alla promozione del patrimonio culturale italiano.

New York diventa per qualche giorno la vetrina di due tra i simboli più riconoscibili dell'Italia nel mondo. Da una parte l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare considerata da molti il veliero più bello del mondo. Dall'altra Vespa, lo scooter che in ottant'anni è diventato un'icona di stile ben oltre il suo ruolo di semplice mezzo di trasporto. Le due eccellenze italiane si sono incontrate sulle banchine del porto di New York, dove la Vespucci è approdata per partecipare a Sail4th250, il programma di celebrazioni dedicato ai 250 anni degli Stati Uniti. Per l'occasione è stato allestito un esemplare unico di Vespa, realizzato esclusivamente per rendere omaggio alla storica nave scuola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vespa e Amerigo Vespucci: a New York due simboli del made in Italy

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Nave Amerigo Vespucci lascia il Porto di Genova 09 MAG 2026

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