A New York, durante i festeggiamenti Sail4th250, è stato presentato un modello di Vespa ispirato alla nave scuola della Marina Militare Italiana. L’esemplare, unico nel suo genere, si trova ormeggiato presso l’Amerigo Vespucci, che ha partecipato alle celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti. La Vespa e l’Amerigo Vespucci sono stati esposti nello stesso porto, con la prima che si è avvicinata alla nave militare italiana.

Due simboli del Made in Italy si sono incontrati per la prima volta oltreoceano. A New York, dove l’ Amerigo Vespucci è ormeggiata per partecipare ai festeggiamenti di Sail4th250, dedicati ai 250 anni degli Stati Uniti, è stato svelato un esemplare unico di Vespa ispirato alla nave scuola della Marina Militare Italiana. La speciale Vespa rende omaggio al veliero riprendendone colori, materiali e dettagli stilistici. La carrozzeria in acciaio è verniciata in nero lucido con le caratteristiche bande bianche che richiamano lo scafo dell’Amerigo Vespucci, mentre le finiture color ocra riprendono quelle delle impavesate della nave. Sullo scudo spicca la grafica ufficiale del Vespucci con il veliero a vele spiegate e il Tricolore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vespa incontra l’Amerigo Vespucci a New York. Nasce un esemplare unico

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