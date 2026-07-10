A New York, Vespa e la nave scuola Amerigo Vespucci sono state avvistate nello stesso porto, dove è stata presentata una versione speciale di Vespa. La moto, unica nel suo genere, è stata creata per celebrare i due simboli italiani. La presentazione ha coinvolto un evento pubblico, con la partecipazione di rappresentanti e appassionati. Nessuna informazione su altri dettagli o coinvolgimenti specifici sono stati comunicati.

Ci sono incontri destinati a entrare nell'immaginario collettivo perché riuniscono due simboli che raccontano la stessa storia da prospettive diverse. È quanto accaduto a New York, dove Vespa e la nave scuola Amerigo Vespucci hanno condiviso lo stesso scenario, celebrando un patrimonio fatto di tradizione, eleganza e ingegno italiano. Per l'occasione è stata svelata una one-off esclusiva dello scooter più famoso al mondo, un modello unico che interpreta attraverso colori, materiali e dettagli il fascino senza tempo del veliero della Marina Militare. Un debutto nella cornice di New York. L'incontro è avvenuto sulle banchine del porto della Grande Mela durante la sosta dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni di Sail4th250, l'evento dedicato ai 250 anni degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vespa incontra l'Amerigo Vespucci: a New York nasce la one-off che celebra due miti del Made in Italy

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