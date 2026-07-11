La Lega di serie B ha comunicato le date ufficiali per la stagione 2026-27, che includono una lunga pausa e turni infrasettimanali. La programmazione prevede una maxi sosta tra le partite e diverse giornate di campionato distribuite durante la settimana. La stagione sta per iniziare, con le nuove modalità di calendario ormai definite.

Maxi sosta, turni infrasettimanali e le novità del prossimo campionato cadetto 2026-27. La Lega di serie B ieri ha ufficializzato tutte le date che riguarderanno la stagione ormai pronta a decollare. Nell’annata che si svilupperà dal 22 agosto 2026, con l’open day programmato il giorno antecedente per venerdì 21, al fine settimana che si svilupperà dal 14 al 16 maggio 2027 saranno previsti il classico turno natalizio, quattro infrasettimanali e la pausa durante le soste nazionali. La 95esima edizione del campionato degli italiani è pronta a definire i tanti ed intensi momenti che si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi, alimentando la passione di club e tifosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso la nuova stagione. Boxing day e soste, le date del campionato

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