La prossima stagione di calcio inizierà il 23 agosto e si concluderà il 30 maggio. Dal 20 settembre all’11 ottobre è prevista una pausa di venti giorni per le partite delle nazionali. Il calendario completo è stato pubblicato, con la conclusione del campionato prevista per fine maggio e le eventuali partite di recupero il 5 giugno.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione, che inizierà a prendere corpo già il 5 giugno con il calendario che verrà definito al Teatro Regio di Parma. Il prossimo campionato inizierà il 23 agosto e terminerà il 30 maggio 2027. Due i turni infrasettimanali (28 ottobre e 6 gennaio), sosta natalizia il 27 dicembre e tre sole finestre per le nazionali, con la novità che le consuete pause di settembre e ottobre verranno accorpate in un'unica soluzione che fermerà i campionati nazionali per 20 giorni. Non si giocherà dunque né il 27 settembre né il 4 ottobre. Stop previsti anche il 15 novembre e il 28 marzo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiali le date della prossima stagione: campionato dal 23 agosto e mega sosta per le nazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I RISULTATI della 22a giornata di SERIE A!

Notizie e thread social correlati

Oscar 2027 e 2028: annunciate le date ufficiali, al via la stagione dei premi 2026L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ABC hanno comunicato le date ufficiali delle prossime due edizioni degli Oscar, segnando l’avvio...

Mobilità 2026: domanda dal 16 marzo per i docenti, dal 23 ATA (date da confermare). Punto cruciale le derogheA partire dalla prossima settimana, i docenti potranno presentare domanda per la mobilità 2026, con scadenza il 16 marzo, mentre le date per il...

Temi più discussi: Serie A: anticipi, posticipi e orari dell'ultima giornata; Gli orari dell'ultima di campionato; Date e orari dei Playoff e dei Playout di Serie B: quando si giocano le partite, il programma e il calendario completo; Primavera: le date e gli orari ufficiali delle Finals -.

Ufficiali date e orari, il calendario Serie A della 37ª giornata: da #JuveFiorentina a #RomaLazio, quando si gioca x.com

Un negozio italiano ha annunciato le date ufficiali per il pre-ordine e il rilascio della scatola di Armageddon, il 6 giugno per il primo e il 20 giugno per il secondo. reddit

Serie A, le date ufficiali della stagione 2026-27: si inizia il 23 agostoLa Coppa Italia partirà con il turno preliminare già il prossimo il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale il 19 maggio 2027 ... msn.com

Serie A, ecco quando inizierà la stagione 2026/2027: le date ufficialiLa stagione 2025/2026 si è appena conclusa ma, la Lega Serie A, è già proiettata verso il prossimo campionato. Svelate le date della stagione 2026/2027 che prenderà il via nel weekend del 23 agosto ... lalaziosiamonoi.it