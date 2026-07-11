Verso la nuova avventura Turati oggi si presenta alla città Il nuovo allenatore alla firma

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Turati è stato presentato oggi come nuovo allenatore dello Spezia. Dopo settimane di attese, il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico lecchese, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La comunicazione è arrivata attraverso i canali ufficiali del club, che ha confermato il suo incarico. Turati si unisce alla squadra in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di guidare il team nelle competizioni ufficiali.

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Marco Turati è ufficialmente il nuovo allenatore dello Spezia. Dopo una lunga attesa, ieri è arrivata la conferma del club bianco, che ha annunciato l’ingaggio del tecnico lecchese con un contratto fino al 30 giugno 2028. Questa mattina, alle 11.30, il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente nella sala stampa dello stadio Picco per illustrare programmi e obiettivi della sua nuova avventura in maglia bianca. Per Turati si tratta di un ritorno in una piazza che conosce bene. Tra il 2019 e il 2021 fece parte dello staff di Vincenzo Italiano, contribuendo prima alla storica promozione in Serie A e poi alla salvezza nella massima serie.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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