Questa mattina, a Varese, il nuovo questore ha incontrato i giornalisti per presentarsi ufficialmente alla città. Durante l’incontro, ha sottolineato la volontà di mantenere la continuità delle attività di sicurezza nel territorio. La cerimonia si è svolta presso la sede locale delle forze dell’ordine, dove sono stati illustrati gli obiettivi principali per i prossimi mesi. Nessun dettaglio su eventuali iniziative specifiche è stato comunicato durante l’evento.

Varese, 4 maggio 2026 – Questa mattina, lunedì 4 maggio, si è presentato ufficialmente alla stampa il nuovo questore di Varese, Paolo Iodice. Un ritorno nella “città giardino” per il dirigente della Polizia di Stato, che in passato aveva già ricoperto qui l’incarico di vicario. "Terremo fede alla continuità e assicureremo sicurezza a Varese e provincia con il massimo impegno e dedizione”, ha dichiarato Iodice nel corso dell’incontro svoltosi negli uffici di piazza Libertà. Il nuovo questore ha sottolineato di conoscere già il territorio e le sue criticità: «Ho la fortuna di aver imparato ad apprezzare il rispetto delle regole, il senso di generosità e la laboriosità che danno lustro a questa comunità”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, il nuovo questore Paolo Iodice si presenta alla città: “Continuità e sicurezza per il territorio”

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Presentato il nuovo questore Paolo Iodice: «Impegno e continuità per la sicurezza di Varese». - facebook.com facebook