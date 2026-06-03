Massimiliano Allegri si sta per unire al Napoli come nuovo allenatore. Secondo fonti di Gianluca Di Marzio, l’accordo tra Allegri e il club partenopeo è in fase avanzata. L’allenatore si sta liberando dal suo ruolo precedente, lasciando il Milan. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore, con una firma imminente e la comunicazione ufficiale del club.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il passaggio di Massimiliano Allegri al Napoli sarebbe ormai in fase molto avanzata. Dopo le recenti interlocuzioni, le parti sarebbero vicine alla chiusura dell’accordo che porterebbe il tecnico livornese sulla panchina azzurra, pronto a raccogliere il progetto lasciato in eredità da Antonio Conte. Il nodo principale resta la definizione dei rapporti con il Milan: Allegri e il club rossonero stanno lavorando agli ultimi dettagli per la risoluzione del contratto, passaggio considerato ormai imminente. Una volta completata questa formalità, la strada verso Napoli sarebbe di fatto libera. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Napoli, Allegri si libera dal Milan. In arrivo firma e annuncio per la nuova avventura in azzurro

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