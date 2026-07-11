Venezia dopo 15 anni il primo restauro del Labirinto Borges sull' isola di San Giorgio Maggiore

Notizia in breve

A Venezia è stato presentato il restauro del Labirinto Borges sull’isola di San Giorgio Maggiore, dopo 15 anni. Il progetto, realizzato dalla Fondazione Giorgio Cini, ha portato al rinnovo dell’installazione dedicata allo scrittore argentino. Il labirinto sarà di nuovo aperto al pubblico a metà luglio. La struttura, considerata un gioiello dell’isola, ha subito interventi di recupero e conservazione, che hanno coinvolto l’intera area.