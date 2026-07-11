Venezia dopo 15 anni il primo restauro del Labirinto Borges sull' isola di San Giorgio Maggiore
A Venezia è stato presentato il restauro del Labirinto Borges sull’isola di San Giorgio Maggiore, dopo 15 anni. Il progetto, realizzato dalla Fondazione Giorgio Cini, ha portato al rinnovo dell’installazione dedicata allo scrittore argentino. Il labirinto sarà di nuovo aperto al pubblico a metà luglio. La struttura, considerata un gioiello dell’isola, ha subito interventi di recupero e conservazione, che hanno coinvolto l’intera area.
Ã? stato presentato a Venezia il restauro del Labirinto della Fondazione Giorgio Cini, dedicato allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il gioiello dellâ??isola di San Giorgio Maggiore si rinnova dopo quindici anni di vita e tornerÃ visitabile da metÃ luglio. Â«Da tempo avevamo tema e progetto - dice Renata Codello, segretario generale Fondazione Giorgio Cini -, mancavano le modalitÃ per far convivere le piante di piÃ¹ lunga vita con le nuoveÂ». Un duro lavoro in perfetta sintonia con PwC Italia, Main Sponsor del Progetto. Â«Erano nostri il desiderio e la volontÃ di contribuire a migliorare lâ??accessibilitÃ delle cose belle che ci sono nel nostro paeseÂ», le parole del presidente di PwC Giovanni Andrea Toselli. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it
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Venezia, dopo 15 anni il primo restauro del Labirinto Borges
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