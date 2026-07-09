A Venezia, il restauro del Labirinto Borges, situato sull’isola di San Giorgio Maggiore, è stato ufficialmente presentato oggi. Dopo quindici anni di esposizione, il labirinto dedicato allo scrittore argentino è stato sottoposto a interventi di manutenzione e conservazione. La struttura, che fa parte della Fondazione Giorgio Cini, torna così visibile in modo rinnovato, pronto a essere visitata nuovamente.

È stato presentato oggi a Venezia il restauro del Labirinto della Fondazione Giorgio Cini, dedicato allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il gioiello dell’isola di San Giorgio Maggiore si rinnova dopo quindici anni di vita. “Da tempo avevamo tema e progetto – dice Renata Codello, Segretario Generale Fondazione Giorgio Cini -, mancavano le modalità per far convivere le piante di più lunga vita con le nuove”. Un duro lavoro in perfetta sintonia con PwC Italia, Main Sponsor del Progetto. “Erano nostri il desiderio e la volontà di contribuire a migliorare l’accessibilità delle cose belle che ci sono nel nostro paese”, le parole del presidente di PwC Giovanni Andrea Toselli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Venezia, dopo 15 anni il primo restauro del “Labirinto Borges”

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