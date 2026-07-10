Venezia riapre il giardino-labirinto di Borges sull' isola di San Giorgio con percorsi accessibili

Il giardino-labirinto di Borges sull'isola di San Giorgio è stato riaperto, con percorsi accessibili. La struttura, composta da siepi e percorsi intricati, è stata restaurata e aperta al pubblico dopo lavori di manutenzione. La riapertura permette di percorrere il labirinto, che riprende il progetto originale, con percorsi pensati per tutti. La struttura è stata riqualificata per garantire un accesso più facile e sicuro.

Tra siepi e infinite possibilità, tutto è cominciato da un sogno-presagio. Un’immagine notturna trasformata in un libro vivente da percorrere, dove ogni biforcazione diventa una scelta e ogni svolta spalanca un mondo parallelo. Sull’Isola di San Giorgio Maggiore il Labirinto Borges ha riaperto i suoi sentieri dopo un restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini e sostenuto da PwC Italia, che gli ha restituito nitidezza. Dietro questo luogo c’è un racconto che sembra uscito da una pagina di Jorge Luis Borges (1899-1986). Il giardino-labirinto venne inaugurato il 14 giugno 2011, in occasione del 25esimo anniversario della morte del grande scrittore. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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