Silenzio su espropri da Coroglio nuovo appello a Manfredi | Se vuole davvero bloccarli ci incontri
Un nuovo appello è stato rivolto al sindaco di Napoli per incontrarsi e discutere degli espropri a Borgo Coroglio. La richiesta arriva dopo che, il 3 marzo, il sindaco aveva annunciato durante un consiglio comunale il sospensione delle procedure di esproprio nella zona. Da allora, non sono stati forniti ulteriori dettagli o aggiornamenti ufficiali sulla questione, lasciando la questione senza una risposta chiara.
Tempo di lettura: 2 minuti Era il 3 marzo scorso, quando il sindaco-commissario Gaetano Manfredi rivendicava il blocco degli espropri a Borgo Coroglio, durante il consiglio comunale alla Municipalità 10. Da allora, è calato il silenzio sulla procedura. “ Io mi aspettavo un incontro successivamente” dice Paola Minieri, portavoce del Comitato di proprietari residenti. Invece niente, nonostante vari tentativi di incontrare il sindaco. Intanto, Minieri lancia già il secondo appello a “passare dalle parole ai fatti”. Per fermare gli espropri, serve però una norma nazionale. Un obiettivo raggiungibile dall’interlocuzione tra Manfredi, commissario di governo per Bagnoli, e Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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