Silenzio su espropri da Coroglio nuovo appello a Manfredi | Se vuole davvero bloccarli ci incontri

Un nuovo appello è stato rivolto al sindaco di Napoli per incontrarsi e discutere degli espropri a Borgo Coroglio. La richiesta arriva dopo che, il 3 marzo, il sindaco aveva annunciato durante un consiglio comunale il sospensione delle procedure di esproprio nella zona. Da allora, non sono stati forniti ulteriori dettagli o aggiornamenti ufficiali sulla questione, lasciando la questione senza una risposta chiara.

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