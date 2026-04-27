Venezi licenziata festa fuori e dentro il teatro La Fenice Lega e Fdi non ci stanno | Direttrice bullizzata perché non di sinistra

Il 26 aprile a Venezia si sono svolte celebrazioni sia all’interno che all’esterno del teatro La Fenice in seguito alla revoca della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi, nota per le sue posizioni vicine alla destra. La decisione ha suscitato reazioni da parte di alcuni partiti politici, tra cui la Lega e Fratelli d’Italia, che hanno criticato la gestione e accusato la direttrice di essere stata vittima di pressioni e intimidazioni, poiché non di sinistra. La vicenda ha diviso opinioni sulla libertà di scelta e sulla libertà di espressione nel contesto culturale.

Il 26 aprile dopo il 25: una festa della liberazione bis a Venezia. Che festeggia dentro e fuori il teatro La Fenice per l’annullamento della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi, vicina alla destra, gradita a Giorgia Meloni ma poi scaricata dal governo e dal ministro Giuli. Applausi, una lunga ovazione e grida di giubilo hanno accolto ieri sera il termine dell’ultima recita di “ Lohengrin al Teatro La Fenice, diretto da Markus Stenz”: così il pubblico ha reagito con entusiasmo alla notizia. Anche gli orchestrali visibilmente felici si sono uniti agli applausi del pubblico. Poco prima dello spettacolo, invece, è stata improvvisata...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezi licenziata, festa fuori e dentro il teatro La Fenice. Lega e Fdi non ci stanno: “Direttrice bullizzata perché non di sinistra” Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse Notizie correlate Teatro La Fenice, Beatrice Venezi direttrice musicale: via libera dalla FondazioneIl Consiglio d’Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato la nomina della Maestra Beatrice Venezi a direttrice musicale. Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»Non sarà Beatrice Venezi a salire sul podio del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice nel 2027. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Festeggiamenti fuori dal Teatro La Fenice, per il ‘licenziamento’ di Beatrice Venezi; La Fenice licenzia il direttore Venezi: perché la decisione di interrompere tutte le collaborazioni; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; Serie A - Torino-Inter 2-2: incredibile rimonta dei granata, festa scudetto rimandata. La Fenice, applausi per il licenziamento di Beatrice Venezi: festa tra orchestrali e pubblicoClima sorprendente fuori dal Teatro La Fenice di Venezia, dove la notizia del licenziamento di Beatrice Venezi ha scatenato una reazione inaspettata. In campo San Fantin si sono radunate oltre 150 per ... affaritaliani.it No pirlotti, Beatrice Venezi non è stata licenziata perché donna, bella e di destra. È stata scaricata dalla stessa destra perché ha infangato pubblicamente l’orchestra che avrebbe dovuto dirigere, confermando di non essere figura adeguata a ricoprire quel ruol x.com Beatrice Venezi, “licenziata” dal Teatro La Fenice dopo le ultime dichiarazioni: ecco che cosa è successo - facebook.com facebook