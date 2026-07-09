L’Italia cerca conferme | il Belgio è il secondo ostacolo nella settimana di VNL a Hong Kong
L’Italia affronterà il Belgio venerdì 10 luglio alle 14.30 italiane alla Kai Tak Arena di Hong Kong, nella seconda partita della settimana di Volleyball Nations League. La gara si svolge nella fase preliminare della competizione, dopo il successo contro l’Ucraina all’esordio. Questa partita rappresenta un ulteriore step nel percorso verso le Finals di Macao. La squadra italiana, guidata dall’allenatore, cerca di consolidare la propria posizione in vista delle fasi finali.
Dopo l’esordio contro l’Ucraina, per l’Italia arriva un test già più significativo nel percorso verso le Finals di Macao. Venerdì 10 luglio (ore 14.30 italiane) le azzurre di Julio Velasco sfideranno il Belgio alla Kai Tak Arena di Hong Kong, nella seconda gara dell’ultima settimana della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026. Una partita da non sottovalutare contro una formazione capace di alternare prestazioni molto convincenti ad altre meno brillanti, ma che dispone di individualità di assoluto livello e che può creare problemi se lasciata entrare in ritmo. L’Italia si presenta all’appuntamento con una posizione di classifica estremamente favorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia - Belgio 3-2: gli Highlights | Nazionale di Pallavolo Uomini 2026
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