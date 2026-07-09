Jana Germani e Giorgia Bertuzzi mantengono la leadership agli Europei 2026 di vela nella classe 49er, nonostante una giornata senza prestazioni brillanti. Al termine del terzo giorno di gare a Eckernförde, le due veliste si confermano in testa alla classifica generale. Le condizioni meteo e le prove svolte non hanno modificato la posizione delle prime due, che continuano a guidare la competizione.

Tengono botta Jana Germani e Giorgia Bertuzzi al termine del terzo giorno di competizioni sulle acque di Eckernförde, teatro degli Europei 2026 di vela, classe 49er. Il binomio azzurro ha infatti conservato la leadership della classifica generale, nonostante tre regate in cui hanno gravitato fuori dalla top-10. Nello specifico l’equipaggio tricolore ha cominciato la giornata in flotta gialla collezionando una ventitreesima posizione, cassata in quanto peggior piazzamento fino a questo momento, per poi raccogliere due sesti posti arrivando a 28 punti netti. In risalita invece le canadesi Georgia e Antonia Lewin-LaFrance che, dopo un filotto di prime posizioni nei tre segmenti andati in scena oggi, si sono avvicinate alle nostre ragazze attestandosi al posto d’onore con 31 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Germani/Bertuzzi si difendono in una giornata non brillante e restano al comando degli Europei 49er

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