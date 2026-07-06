I Campionati Europei di vela 2026 per le classi 49er e 49erFx si svolgeranno dal 7 al 12 luglio nella località tedesca di Eckernförde. L’evento rappresenta un’importante occasione per la vela italiana, che parteciperà alla competizione. La manifestazione si terrà nel porto di Eckernförde, una località marina nota per le sue strutture dedicate agli sport nautici. La competizione coinvolgerà atleti di diversi Paesi europei e si svolgerà su un percorso di regate in mare aperto.

Ancora ventiquattro ore e si alzerà il sipario in quel di Eckernförde, località marina della Germania che ospiterà dal 7 al 12 luglio i Campionati Europei 2026 di vela, riservati alle classi 49er e 49erFx. Si rimane quindi sulle acque teutoniche dopo la Kiel Week, una delle regate più prestigiose dell’intero calendario. E’ prevista la partecipazione di 97 equipaggi tra la classe 49er e 49erFX, con un numero impressionante di 35 nazioni, tra cui ovviamente anche svariati team al di fuori del vecchio continente. Le condizioni, stando alle previsioni, dovrebbero offrire le prestazioni migliori a tutti i protagonisti coinvolti. Tra gli... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Vela, al via gli Europei 49er: occasione importante per l’Italia a Eckernförde

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