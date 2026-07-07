Dopo tre regate, la coppia italiana Di GranaraSedmak è l’unica tra gli azzurri a rimanere in top 10 ai Campionati Europei Open 2026 del catamarano misto foiling Nacra 17, in corso nelle acque tedesche di Eckernförde. La prima giornata si è conclusa con alcune sorprese, mentre la classifica vede ancora in testa alcune coppie non italiane. La regata prosegue con altre prove previste nelle prossime ore.

Si aprono con una prima giornata non priva di sorprese i Campionati Europei Open 2026 del catamarano misto foiling Nacra 17, in corso di svolgimento nelle acque tedesche di Eckernförde. Quest’oggi si sono disputate regolarmente tutte e tre le regate di flotta previste da programma in condizioni di vento sostenuto sotto un cielo tutt’altro che soleggiato. Il day-1 ha premiato in particolare l’equipaggio neerlandese formato da Willemijn Offerman e Scipio Houtman, che ha fatto quasi percorso netto collezionando due primi ed un secondo posto per un totale di 4 punti. Staccati di sette lunghezze i primi inseguitori, gli svedesi Emil JaruddHanna Jonsson, mentre sono terzi a -9 dalla vetta gli australiani Archie GargettSarah Hoffman. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Di Granara/Sedmak unica coppia azzurra in top10 dopo tre regate agli Europei Nacra 17

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