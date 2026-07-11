Vatteroni alla Bolanese

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di calcio locale ha annunciato il nuovo allenatore, Ivan Vatteroni, al posto di Giacomo Neri. La società punta a rilanciare la squadra dopo la retrocessione in seconda categoria. Vatteroni prende il comando con l’obiettivo di migliorare i risultati e risollevare le sorti della squadra. La squadra riprende gli allenamenti con entusiasmo, sperando di invertire il trend negativo della stagione precedente.

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Si riparte con entusiasmo nella speranza di cancellare in fretta la delusione. La Bolanese, dopo la retrocessione in seconda categoria, affida il suo rilancio al nuovo mister Ivan Vatteroni che sostituisce il tecnico precedente Giacomo Neri. Vatteroni conosce bene la categoria avendo già allenato nel girone F l’Antica Luni, con la quale vinse il campionato, e recentemente il Vezzano ed è un ex portiere con una lunga militanza prima nelle giovanili di Sarzanese, Carrarese e Spezia e successivamente giocando con Valdivara, Amegliese, Vezzano e Atletico Carrara. Il nuovo allenatore della Bolanese è pronto alla nuova avventura. "Il progetto che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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