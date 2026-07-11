vatteroni alla bolanese

Si riparte con entusiasmo nella speranza di cancellare in fretta la delusione. La Bolanese, dopo la retrocessione in seconda categoria, affida il suo rilancio al nuovo mister Ivan Vatteroni che sostituisce il tecnico precedente Giacomo Neri. Vatteroni conosce bene la categoria avendo già allenato nel girone F l’Antica Luni, con la quale vinse il campionato, e recentemente il Vezzano ed è un ex portiere con una lunga militanza prima nelle giovanili di Sarzanese, Carrarese e Spezia e successivamente giocando con Valdivara, Amegliese, Vezzano e Atletico Carrara. Il nuovo allenatore della Bolanese è pronto alla nuova avventura. "Il progetto che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Nuovi allenatori per Levanto e Bolanese 04-07-2026

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Il dottor Vatteroni va in pensioneDopo 45 anni di professione, il medico di famiglia molto noto in città ha deciso di andare in pensione.