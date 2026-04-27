Bolanese pareggio amaro al Bertolotti | la salvezza è in salita

Nel match tra Bolanese e Lavagna 2.0, terminato 2-2 allo stadio Bertolotti di Bolano, la squadra di casa ottiene un pareggio che non basta a evitare la zona play-out nel Girone D. La partita si è conclusa con i due team che si sono spartiti i punti, lasciando la Bolanese in una posizione complicata in classifica. La salvezza della squadra locale si complica con questa conclusione del campionato.

? Cosa sapere Bolanese e Lavagna 2.0 pareggiano 2-2 allo stadio Bertolotti di Bolano.. Il punto non evita alla Bolanese la zona play-out del Girone D.. Il pareggio per 2-2 ottenuto dalla Bolanese contro il Lavagna 2.0 allo stadio Luigi Bertolotti di Bolano non riesce a salvare la formazione giallorossa, che si trova ormai condannata alla zona play-out del Girone D della Prima Categoria ligure. Nonostante la faticosa rincorsa messa in campo dai padroni di casa, il punto preso contro una squadra già matematicamente promossa non muta lo scenario preoccupante per la classifica della squadra di Città della Spezia. Il match, gestito dal direttore...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolanese, pareggio amaro al Bertolotti: la salvezza è in salita Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina, pareggio amaro al 94?: Torino strappa un punto e riapre i dubbi salvezza per i viola. Carrarese-Südtirol, pareggio amaro: rigore contestato e occasione mancata per la salvezza in Serie B.La Carrarese è stata costretta a rinunciare alla vittoria contro il Südtirol al termine di una partita combattuta e ricca di episodi controversi,...