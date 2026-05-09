Il dottor Vatteroni va in pensione

Dopo 45 anni di professione, il medico di famiglia molto noto in città ha deciso di andare in pensione. La sua carriera, cominciata diversi decenni fa, si è conclusa con questa scelta. La notizia ha suscitato commenti tra i suoi pazienti e i colleghi, che lo hanno ringraziato per il lungo servizio offerto nel settore sanitario locale.

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E’ andato in pensione dopo 45 anni di attività in camice bianco, il dottor Mario Vatteroni, medico di famiglia molto conosciuto in città. Classe 1954, una laurea in medicina all’Università di Pisa nel 1979, una specializzazione in malattie dell’apparato digerente nel 1984 sempre a Pisa, un’altra specializzazione in geriatria e gerontologia all’università di Parma nel 1991, lo stimato medico inizia l’attività nel 1981 come guardia medica, mentre nel 1986 arriva la convenzione con la Asl per la assistenza primaria di medicina generale, meglio conosciuta come medico di famiglia. Un ruolo impegnativo, soprattutto per gestire l’impatto con i molti pazienti: 1500 con punte di 1860 nei momenti di carenza dei medici di famiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dottor Vatteroni va in pensione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pisa, va in pensione il dottor Francesco Lamanna. I colleghi: “Grazie di tutto”Pisa, 28 febbraio 2026 – Per il dottor Francesco Lamanna, responsabile del SerD della Zona Pisana, il 27 febbraio è stato l’ultimo giorno di... Monasterio: va in pensione il dottor Piacenti, il saluto dei colleghiConclude la sua esperienza lavorativa in Monasterio il dottor Marcello Anders Piacenti, che ha contribuito in prima persona alla nascita e alla...