Vasto incendio a Olbia chiuso l’aeroporto Costa Smeralda | voli dirottati su Cagliari e Alghero

Un incendio vicino a Olbia ha causato la chiusura temporanea dell’aeroporto Costa Smeralda. I voli in partenza e in arrivo sono stati dirottati su Cagliari e Alghero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio o su eventuali persone coinvolte. La chiusura dell’aeroporto è ancora in vigore, mentre le operazioni di spegnimento proseguono.

Un incendio divampato alle porte di Olbia ha provocato la chiusura temporanea dell’aeroporto Costa Smeralda e il dirottamento di alcuni voli su Cagliari e Alghero. Le fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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