A causa di nebbia intensa, quattro voli Ryanair sono stati dirottati sull'aeroporto di Alghero, coinvolgendo circa 600 passeggeri. La nebbia ha impedito l'atterraggio all'aeroporto di Cagliari, rendendo necessario il trasferimento dei passeggeri verso la seconda destinazione. La situazione si è verificata nel corso della giornata e ha causato disagi ai viaggiatori coinvolti. Non sono stati segnalati altri dettagli sui tempi di riattivazione o eventuali modifiche ai voli originari.

Disagi nella mattina del 31 maggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas a causa di un’inaspettata nebbia. Quattro voli Ryanair sono stati costretti a cambiare destinazione e atterrare all’aeroporto Alghero-Riviera del Corallo. Circa 600 passeggeri hanno dovuto fare i conti con questo imprevisto a causa della scarsa visibilità. Dopo alcune ore la situazione è tornata normale permettendo agli altri voli di decollare e atterrare senza problemi. Nebbia all’aeroporto a Cagliari Come riporta RaiNews, sono stati 600 i passeggeri sbarcati all’aeroporto di Alghero arrivati da Bologna, Torino, Bergamo e Ciampino I collegamenti interessati sono stati quelli provenienti da Bologna, con arrivo previsto alle 7. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cagliari, nebbia sull'aeroporto e 4 voli con 600 passeggeri dirottati ad Alghero: la situazione adesso

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