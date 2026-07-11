Incendio alle porte di Olbia chiuso l’aeroporto Costa Smeralda | voli dirottati su Cagliari e Alghero

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina alle porte di Olbia, causando la chiusura dell’aeroporto Costa Smeralda. I voli in partenza e in arrivo sono stati dirottati su Cagliari e Alghero. Sul posto operano canadair, elicotteri e personale di terra, mentre il numero di incendi in Sardegna è salito a sette. Il vasto rogo sta interessando l’area circostante la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chiuso lo scalo di Olbia, aerei costretti ad atterrare a Cagliari e Alghero. Stamattina il numero di incendi in Sardegna è salito a sette: canadair, elicotteri e personale di terra stanno intervenendo da ore a Olbia, per un vasto rogo divampato alle porte della città. Le fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La grande colonna di fumo si è sviluppata a pochi passi dall’aeroporto così, per gestire la situazione, è stata disposta la chiusura del Costa Smeralda, almeno fino alle 19, e i voli sono dirottati sugli altri aeroporti sardi. Verso sera il quadro è peggiorato, con altri tre roghi scoppiati a Olbia, in Gallura, Gonnosfanadiga e Siliqua, rispettivamente nel Medio Campidano e nell’Iglesiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Olbia.

incendio alle porte di olbia chiuso l8217aeroporto costa smeralda voli dirottati su cagliari e alghero
© Ilfattoquotidiano.it - Incendio alle porte di Olbia, chiuso l’aeroporto Costa Smeralda: voli dirottati su Cagliari e Alghero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cagliari, nebbia sull'aeroporto e 4 voli con 600 passeggeri dirottati ad Alghero: la situazione adessoA causa di nebbia intensa, quattro voli Ryanair sono stati dirottati sull'aeroporto di Alghero, coinvolgendo circa 600 passeggeri.

Blocco a Cagliari: 4 voli Ryanair dirottati ad Alghero per guasto ILSQuattro voli Ryanair diretti a Cagliari sono stati dirottati su Alghero a causa di un guasto all'ILS, il sistema di atterraggio.

costa smeralda incendio alle porte diGiornata di incendi in Sardegna, chiusi tratti delle statali 131 e 125(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - E' salito a sette il numero dei roghi divampati stamane in Sardegna, per spegnere i quali il Corpo forestale regionale ha dovuto mobilitare anche mezzi aerei. In una giorna ... msn.com

costa smeralda incendio alle porte diVasto incendio a Olbia, chiuso l’aeroporto Costa Smeralda: voli dirottati su Cagliari e AlgheroUn incendio divampato alle porte di Olbia ha provocato la chiusura temporanea dell’aeroporto Costa Smeralda e il dirottamento di alcuni voli su Cagliari ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web