Un incendio si è sviluppato questa mattina alle porte di Olbia, causando la chiusura dell’aeroporto Costa Smeralda. I voli in partenza e in arrivo sono stati dirottati su Cagliari e Alghero. Sul posto operano canadair, elicotteri e personale di terra, mentre il numero di incendi in Sardegna è salito a sette. Il vasto rogo sta interessando l’area circostante la città.

Chiuso lo scalo di Olbia, aerei costretti ad atterrare a Cagliari e Alghero. Stamattina il numero di incendi in Sardegna è salito a sette: canadair, elicotteri e personale di terra stanno intervenendo da ore a Olbia, per un vasto rogo divampato alle porte della città. Le fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La grande colonna di fumo si è sviluppata a pochi passi dall’aeroporto così, per gestire la situazione, è stata disposta la chiusura del Costa Smeralda, almeno fino alle 19, e i voli sono dirottati sugli altri aeroporti sardi. Verso sera il quadro è peggiorato, con altri tre roghi scoppiati a Olbia, in Gallura, Gonnosfanadiga e Siliqua, rispettivamente nel Medio Campidano e nell’Iglesiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incendio alle porte di Olbia, chiuso l’aeroporto Costa Smeralda: voli dirottati su Cagliari e Alghero

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