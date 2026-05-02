Il vangelo del 2 maggio 2026 riporta un episodio in cui uno dei discepoli chiede a Gesù di mostrare il Padre, esprimendo il desiderio di conoscere il senso più profondo della vita. La richiesta, rivolta a Gesù, rappresenta una domanda universale che attraversa i secoli e le culture, riflettendo il bisogno di trovare una guida e una verità che vadano oltre l’apparenza. L’episodio si concentra sul rapporto tra Gesù e i suoi seguaci, evidenziando il tema della ricerca spirituale.

“Signore, mostraci il Padre”: la richiesta di Filippo è il grido di ogni uomo che cerca il senso dell’esistenza. Nel Vangelo di oggi, Gesù ci rivela che Dio non è lontano, ma presente in ogni Suo gesto e parola. Spesso cerchiamo Dio come un mistero lontano e invisibile, dimenticando che Egli ha scelto di farsi volto, voce e carezza in Gesù. In questo brano del Vangelo, siamo invitati a superare le nostre teorie per immergerci in un’esperienza reale: quella di un Dio che abita in mezzo a noi e ci rende protagonisti della Sua stessa opera.” In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 2 maggio 2026: Gesù svela il volto di ciò che conta davvero nella vita

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