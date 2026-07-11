Vance e Rubio volano in Oman per i negoziati con l’Iran L’accusa di Teheran | Gli Usa hanno violato l’intesa – La diretta

Due rappresentanti statunitensi sono arrivati in Oman per negoziare con l’Iran, mentre Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato un accordo. Nella notte tra venerdì e sabato non sono stati segnalati attacchi o raid da parte americana. La tensione tra Washington e Teheran resta elevata, anche dopo l’avvertimento di Israele riguardo a presunti piani iraniani per attaccare un ex presidente degli Stati Uniti.

All’indomani dell’avvertimento di Israele sui nuovi piani dell’Iran per assassinare Donald Trump, resta alta la tensione fra Washington e Teheran. Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio non sono stati segnalati nuovi raid da parte americana. Secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca ritiene che un accordo sul nucleare con l’Iran sia sempre più improbabile. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, accusa gli Stati Uniti di star violando il memorandum d’intesa. Secondo l’intelligence americana, c’è una parte del regime degli ayatollah che vuole trattare e spinge per una soluzione diplomatica. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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