Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid in Iran, in risposta agli attacchi di ieri contro tre navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Teheran ha accusato Washington di aver violato il Memorandum d’intesa siglato in precedenza. La tregua tra le parti si è conclusa, con entrambe le nazioni che si accusano a vicenda di azioni aggressive. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora annunciato eventuali ulteriori mosse o escalation.

Washington ha affermato di aver agito in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro tre navi mercantili che stavano transitando nello Stretto di Hormuz. Dura la risposta del regime degli ayatollah, che ha colpito decine di installazioni militari statunitensi in Kuwait e Bahrein. Rutte: "Risposta Usa assolutamente necessaria, Iran ha violato il cessate il fuoco" La fragiletregua traStati Unitie Iran, firmata tre settimane fa, è ormai giunta al capolinea. Nella notte Washington ha lanciatonuovi raid contro con la Repubblica Islamica, affermando di aver agito in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro tre navi mercantili che stavano transitando nelloStretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ildifforme.it - Iran, tregua finita: Usa lanciano nuovi raid e Teheran accusa: ‘Violato il Memorandum d’intesa’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, Teheran accusa gli Usa: “Violata la tregua”. Emirati sotto attacco, Trump minaccia nuovi raidLa tregua in Iran è considerata vulnerabile, con Teheran che accusa gli Stati Uniti di averla violata.

Iran, Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”. Usa rispondono con raid, Teheran attacca Kuwait e BahreinL’Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrein, rispondendo ai raid statunitensi su obiettivi militari nell’area dello Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Iran, raid Usa nello Stretto di Hormuz, ritorsione iraniana sul Golfo; Iran-Usa, lo scontro ricomincia: gli aggiornamenti e le news di oggi; Gli Usa lanciano potenti attacchi contro l'Iran. Teheran: 'Ci saranno ritorsioni'; Gli Usa lanciano una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, Teheran: Violano l’intesa, ci saranno ritorsioni.

Petrolio in forte rialzo, Borse europee in calo: per Trump la tregua con l'Iran è finitaI prezzi del greggio sono saliti di oltre il 6% dopo che Trump ha dichiarato finito l'accordo con l’Iran, mentre nuovi raid USA alimentano timori per le forniture nello Stretto di Hormuz. it.euronews.com

Iran, Trump dopo gli ultimi attacchi: Per me la tregua è finita. Balzo del petrolio (+6%)Gli Stati Uniti hanno colpito oltre 80 obiettivi in Iran. Crosetto: nessun italiano coinvolto. Dallo Stretto di Hormuz non passano navi, tornano i timori sulle forniture ... milanofinanza.it