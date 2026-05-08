Iran Teheran accusa | Usa hanno violato cessate il fuoco Trump | Firmate l’accordo o soffrirete – la diretta
Un portavoce del quartier generale centrale dell’Iran ha dichiarato che le forze militari statunitensi hanno violato il cessate il fuoco. Nel frattempo, una figura americana ha invitato a firmare un accordo, avvertendo che senza questa azione ci saranno conseguenze. La situazione si sviluppa con tensioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici o sugli eventuali risvolti. La vicenda è al centro di un aggiornamento in tempo reale.
Un portavoce del quartier generale centrale dell’Iran ha annunciato che l’esercito americano “ha violato il cessate il fuoco, ha preso di mira una petroliera iraniana e un’altra nave che entravano nello Stretto di Hormuz, e contemporaneamente ha effettuato attacchi aerei su aree civili sulle coste di Bandar Khamir, Sirik e dell’isola di Qeshm “. Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di avere condotto “ attacchi difensivi ” contro “attacchi iraniani non provocati” nello Stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno intercettato “attacchi iraniani non provocati” e hanno risposto con “attacchi di autodifesa” mentre cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti transitavano nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Centcom.🔗 Leggi su Lapresse.it
L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”
Notizie correlate
Tregua in bilico. Teheran: «Gli USA hanno violato il cessate il fuoco». Trump assicura: «È ancora in vigore, ma annienteremo l’Iran se non firma l’accordo velocemente» – La direttaÈ attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra.
Iran, tregua in bilico. Teheran: «Gli USA hanno violato il cessate il fuoco». Ma Trump assicura: «È ancora in vigore» – La direttaÈ attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Iran-Usa, guerra nello Stretto di Hormuz: le accuse di Teheran a Trump; Teheran accusa gli USA di non affrontare seriamente la questione nucleare e le sanzioni; L'Iran accusa gli Usa di violare la tregua con attacchi alle navi; L’AMERICA HA PERSO IL MEDIO ORIENTE.
Iran, la guerra in diretta: tensione nello Stretto di Hormuz, Trump: Accordo o colpiremo con molta più forzaLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: torna alta la tensione nello Stretto di Hormuz dopo nuovi scambi di fuoco tra Washington e Teheran ... fanpage.it
L'Iran accusa gli Usa di violare la tregua con attacchi alle navi(ANSA-AFP) - TEHERAN, 08 MAG - Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz, affermando che gli att ... gazzettadiparma.it
Risale la tensione a Hormuz: gli Usa attaccano obiettivi militari in Iran x.com
Trump ribadisce: «Cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore» facebook