Iran Teheran accusa | Usa hanno violato cessate il fuoco Trump | Firmate l’accordo o soffrirete – la diretta

Un portavoce del quartier generale centrale dell’Iran ha dichiarato che le forze militari statunitensi hanno violato il cessate il fuoco. Nel frattempo, una figura americana ha invitato a firmare un accordo, avvertendo che senza questa azione ci saranno conseguenze. La situazione si sviluppa con tensioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici o sugli eventuali risvolti. La vicenda è al centro di un aggiornamento in tempo reale.

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