Valter Lavitola ha dichiarato di mettere in discussione l’amicizia con Ranucci e ha negato di aver organizzato l’attentato davanti all’abitazione di quest’ultimo. Ha affermato che lui e Ranucci sarebbero stati troppo stupidi per pianificare da soli un attacco del genere. Lavitola ha inoltre respinto l’ipotesi di un autoattentato, senza fornire ulteriori dettagli. La sua versione si inserisce nel quadro delle indagini sulla vicenda.

“Io e Ranucci saremmo stati due stupidi a organizzarci da soli un attentato“. Valter Lavitola torna a parlare dell’inchiesta sull’ordigno esploso davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci e respinge con decisione l’ipotesi di un presunto “autoattentato”. In un’intervista al Tg1, l’ex editore dell’Avanti commenta anche le recenti dichiarazioni del conduttore di Report, lasciando intendere che il loro rapporto personale potrebbe essersi incrinato. Intanto la Procura di Roma prosegue gli accertamenti per chiarire il movente dell’attentato e verificare eventuali responsabilità di altri soggetti oltre a quelli già coinvolti nell’inchiesta. Cosa ha detto Valter Lavitola su Sigfrido Ranucci Nel corso dell’intervista televisiva, Valter Lavitola ha risposto alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valter Lavitola e l'attentato a Ranucci, "Inizio a mettere in discussione l'amicizia con lui"

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