Un giornalista ha dichiarato di mettere in discussione un'amicizia con un collega dopo un'intervista al Tg1. Ha affermato che il solo aver usato un termine condizionale lo porta a dubitare del rapporto. Inoltre, ha detto che si sarebbe potuto evitare di parlare di questioni personali relative a suo figlio. Ha anche annunciato l’intenzione di intentare una querela.

"Il solo fatto che abbia messo quel 'se' mi inizia a far mettere in discussione se c'è o non c'è questa amicizia. In più, si poteva anche evitare di parlare della questione di mio figlio, che è il motivo della mia enorme gratitudine nei suoi confronti". Così Valter Lavitola, in un'intervista al Tg1, commentando le parole di Sigfrido Ranucci, che riferendosi all'attentato subìto ha detto 'non può averlo fatto Lavitola; se lo ha fatto, non lo ha fatto per farmi del male". "Io ho già predisposto una querela, non te la far fare pure tu per favore". Così Valter Lavitola risponde alla domanda se sia vero che chi aveva problemi con Report andava a parlare con lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lavitola al Tg1: "Inizio a mettere in discussione l'amicizia di Ranucci. Da me chi aveva problemi con Report? Pronto a querela"

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