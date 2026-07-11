Valdichiana ancora Capitale toscana della cultura

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Valdichiana Senese si conferma come capitale toscana della cultura, grazie a iniziative e eventi che coinvolgono la comunità locale. La regione mantiene un ruolo di rilievo nella promozione culturale, sostenendo progetti e manifestazioni dedicate all’arte, alla storia e alle tradizioni. La valorizzazione del patrimonio culturale locale continua a rappresentare un punto di forza per lo sviluppo del territorio. La regione si distingue per l’impegno nel mantenere viva la sua identità culturale attraverso attività pubbliche e private.

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La cultura continua a essere uno dei motori di crescita della Valdichiana Senese. Dopo l’esperienza di Valdichiana Senese Capitale Toscana della Cultura 2025 e del progetto Welfare Valdichiana, il territorio rilancia con Valdichiana 2026 un ricco calendario di iniziative promosso e coordinato dall’ Unione dei Comuni della Valdichiana Senese: a sostenere questo percorso arrivano nuove risorse dalla Regione Toscana. La seconda variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale conferma infatti 150 mila euro destinati al progetto Valdichiana Senese Capitale Toscana della Cultura, riconoscendo anche per il 2026 il valore di un percorso che vede nell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese il soggetto coordinatore delle progettualità culturali condivise del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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