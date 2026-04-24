Capitale Toscana della Cultura Colle vuole allearsi con Massa | Progetto tra città finaliste

Colle ha annunciato l'intenzione di collaborare con Massa, entrambe tra le città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura. La proposta prevede un protocollo di collaborazione tra le due località, che partecipano alla stessa selezione. L'obiettivo è stringere un accordo per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere iniziative comuni nella corsa al riconoscimento toscano. La decisione arriva in un momento di confronto tra le due realtà coinvolte.

Colle lancia un protocollo tra le finaliste a Capitale della Cultura e guarda, insieme a Massa, alla Capitale della Cultura Toscana. Il sindaco, Piero Pii, annuncia: "Stiamo lavorando a un protocollo con le città finaliste, promosso da noi, per costruire un rapporto stabile e duraturo che valorizzi l’insieme delle proposte che sono arrivate al ministero della Cultura. Abbiamo trovato una grande rispondenza in tutte le altre città". Un passaggio che si inserisce nel confronto già avviato tra amministrazioni pubbliche, senza che al momento siano stati resi noti ulteriori dettagli formali. Il filo che lega il ministero della Cultura sembrerebbe, quindi, non essersi esaurito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capitale Toscana della Cultura . Colle vuole allearsi con Massa: "Progetto tra città finaliste" Notizie correlate Capitale della Cultura. Colle, Massa e Sarzana, una poltrona per treGiusto il tempo di metabolizzare le emozioni suscitate dalle audizioni tenute a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, e poi per... Capitale della Cultura Toscana: "Colle ha una visione per il futuro"Si è svolto ieri sera, al Teatro del Popolo, l’incontro pubblico ’Colle Capitale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Capitale Toscana della Cultura . Colle vuole allearsi con Massa: Progetto tra città finaliste; Eventi: Agrifiera 2026 Pontasserchio diventa la capitale toscana del mondo agricolo; Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della Liberazione; Consiglio comunale, approvato il bilancio consuntivo 2025. Capitale toscana della cultura. Giani conferma la Valdichiana: Teniamo il titolo nel 2026Giani lo aveva lasciato intendere il 30 dicembre, a Sarteano, quando, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Unione, incontrò gli Amministratori dei dieci Comuni della Valdichiana ... lanazione.it Capitale della Cultura Toscana: Colle ha una visione per il futuroSi è svolto ieri sera, al Teatro del Popolo, l’incontro pubblico ’Colle Capitale. Una visione per un futuro da continuare a costruire’, promosso dall’amministrazione comunale per fare il punto sul ... lanazione.it FlorenceTV. . Firenze si conferma capitale dell'olivicoltura regionale. La mostra mercato di Selezione degli Oli Extravergine di Oliva DOP e IGP della Toscana 2026, il tradizionale evento promosso da Regione Toscana, quest'anno si è avvalso del contributo di - facebook.com facebook