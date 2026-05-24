Dal Centro della Fotografia al Metropolitano | Roma capitale anche della cultura

Roma sposta il Centro della Fotografia al Metropolitano, evidenziando l’importanza della cultura nella pianificazione urbana. La gestione degli spazi cittadini influenza le relazioni sociali, l’economia e la sostenibilità del territorio. La scelta di valorizzare luoghi culturali testimonia una strategia volta a rafforzare il ruolo della cultura nella vita quotidiana e nel futuro della città. La politica urbana si concentra così sull’uso degli spazi come elemento chiave per lo sviluppo complessivo di Roma.

La politica urbana di una città riflette l’idea – presente e futura – che quella città ha di sé. L’uso che una collettività fa dei propri spazi, infatti, influisce direttamente sulle relazioni sociali, sullo sviluppo economico e sulla vita culturale e sulla sostenibilità del proprio territorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Conferenza di presentazione Centro di Fotografia di Roma

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